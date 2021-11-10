В Смольном рассказали, возможна ли блокировка льготных проездных для непривитых пенсионеров

Технически отключение льготных проездных у непривитых возможно, заключают в Смольном. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге пока не планируют отключать непривитым пенсионерам льготные проездные. Однако ключевое слово здесь – «пока», так как технически для этого нет никаких ограничений. Об этом «Комсомолке» в среду, 10 ноября, рассказали в городском комитете по транспорту.

- - До сих пор никто не занимался координацией системы оплаты проезда (СЭКОП) и информационной системы медицинского информационно-аналитического центра, который видит все данные по вакцинации. Если такая задача будет поставлена — системы скоординируют, - разъяснили в пресс-службе ведомства.

Напомним: обязательную вакцинацию для людей старше шестидесяти лет ввели в Петербурге в минувший вторник, 9 ноября. Сделать прививку от коронавируса первым компонентом до 15 декабря и вторым - до 15 января, обязаны все люди, которые попадают под указанный возраст – вне зависимости от того, работают они официально или находятся на пенсии.