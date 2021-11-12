Огурцы и курица сильнее всего подорожали в Петербурге за октябрь 2021 года

В Петербурге продолжается рост цен на продукты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Петростат» представил новые данные о ценах на продукты в Петербурге. Лидерами рейтинга подорожавших продуктов неожиданно стали огурцы, помидоры и картошка. Об этом сообщили в ведомстве в пятницу, 12 ноября.

- В октябре 2021 года плодоовощная продукция подорожала на 10,2%, - отмечается в докладе «Петростата». – Огурцы свежие подорожали на 38,8 %, помидоры – на 35,4 %, картофель – на 17,2%.

Кроме того, выросли цены на апельсины, бананы и свеклу – и при этом упали на лимоны, яблоки и репчатый лук. Среди не-овощей и не-фруктов лидируют по росту цен куриные яйца (7,7 %), печенье (5,7 %), а также охлажденная и замороженная курица (5,5 %). Всего же стоимость минимального продуктового набора в октябре 2021 года составила чуть больше 5 626 рублей – на 2,3 % больше, чем было в прошлом году.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что в Петербурге в октябре резко ускорилась инфляция – цены на продукты росли в четыре раза быстрее, чем за месяц до того.