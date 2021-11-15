Более 20 групп в детских садах Петербурга закрыты из-за коронавируса и ОРВИ

В 16 детских садах Петербурга закрыты группы из-за распространения коронавируса или ОРВИ Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В школах Санкт-Петербурга продолжается обучение после каникул. По данным комитета по образованию на 15 ноября 2021 года все сто процентов классов городских школ учатся в очном формате. Ни в одном из коллективов вспышек коронавируса или ОРВИ с наступлением новой четверти выявлено не было.

- При этом более 2,1 тысяч детей находятся на смешанной форме обучения по заявлению родителей. Это всего 0,38 процентов от общего количества школьников города, - отметили в комитете.

Что касается дошкольного образования, то на данный момент из-за распространения ОРВИ или коронавируса временно закрыты 21 группа в 16 детских садах Северной столицы.

Напомним, что медэксперты ответили на главные аргументы антипрививочников. Узнать о них можно в нашем материале по ссылке.