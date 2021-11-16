С 12 декабря возобновляется ж/д сообщение по маршруту Петербург-Хельсинки

Поезда "Аллегро" начнут курсировать с 12 декабря. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Оперштаб объявил о возобновлении пассажирского железнодорожного сообщения между Россией и Финляндией. С 12 декабря на маршрут между Петербургом и Хельсинки вернутся скоростные поезда «Аллегро», которые не ходили с марта 2020 года.

- Россия возобновляет с 12 декабря железнодорожное сообщение с Финляндией, - пишет ТАСС со ссылкой на Оперштаб.

Напомним, что ранее о возможности запустить приостановленное пассажирское сообщение заявлял президент Владимир Путин после встречи с финским коллегой Саули Ниинисте.

А позднее была названа и точная дата – 12 декабря. Ради запуска поездов был открыт и ж/д погранпереход, через который идут составы. Но есть одно большое «но». Все это не означает открытия границ для туристов.

Железные дороги просто хотят перетянуть на себя часть пассажиропотока с автобусов и самолетов из тех, кому разрешено пересекать границу в условиях пандемии. А это граждане стран ЕС, дипломаты, командировочные, россияне, имеющие недвижимость в Финляндии и ряд других категорий.