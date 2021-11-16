Заслуженный врач России объяснил, почему Петербургу не хватит 80 % коллективного иммунитета

Главным способом наработки коллективного иммунитета была и остается массовая вакцинация. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Доктор медицинских наук, инфекционист, Заслуженный врач России Алексей Яковлев объяснил, почему коллективный иммунитет в 80 % не помог Петербургу справиться с эпидемией коронавируса. По словам эксперта, этот показатель является условным. Об этом Алексей Яковлев рассказал «Комсомолке» во вторник, 16 ноября.

- Ученые и врачи еще не до конца понимают, как работает иммунитет в масштабах больших человеческих сообществ, - констатировал инфекционист. – Как минимум можно сказать, что для верного определения его уровня нам нужно рассматривать коллективный иммунитет не в «статике», а в «динамике» - то есть, четко знать, как и в какие сроки вырабатываются антитела, через какие промежутки времени они достигают пиковых значений, а когда пропадают. Поэтому однозначно сказать, какой уровень коллективного иммунитета поможет нам справиться с эпидемией COVID-19, пока невозможно.

Напомним: ранее петербургский НИИ гриппа совместно с Европейским университетом провели исследование, которое показало, что антитела к новой коронавирусной инфекции есть более чем у 80 % петербуржцев. Однако для того, чтобы успешно противостоять штамму «дельта», это оказалось недостаточно.