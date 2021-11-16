В Петербурге потратят 70 млн на перевозку снега и льда в плавильные пункты

Суммарная производительность снегоплавильных пунктов в Северной столице составит 101 500 кубометров в сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге 16 ноября приступили к поиску организации, которая зимой займется транспортировкой снега и льда к стационарным плавильным пунктам Водоканала. Соответствующие документы появились на сайте государственных закупок.

Максимальная стоимость контракта составляет 69,3 миллиона рублей. За эти деньги субподрядчик должен погрузить и вывезти 180 000 кубометров снега.

- Как и в прошлом году, мы собираемся запустить 18 снегоплавильных пунктов этой зимой. Из них 11 будут стационарным. Все оборудование полностью готово к работе, - сообщили в пресс-службе петербургского водоканала.

Также известно, что суммарная производительность снегоплавильных пунктов в Северной столице составит 101 500 кубометров в сутки.