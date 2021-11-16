Умер кот Рыжик, хранитель легендарной пышечной на Конюшенной

В Петербурге скончался легендарный кот Рыжик, хранитель пышечной на Конюшенной. Фото: vk.com/id378870534

Посетители легендарной пышечной на Большой Конюшенной улице в Петербурге начали массово сообщать в соцсетях о смерти кота Рыжика. Напомним, мурлыка был иконой заведения, его охранником и завсегдатаем. Посетители кафе постоянно игрались и фотографировались с котиком, а тот был только рад этому. Однако осенью пышечная стала какой-то тихой, не такой приметной. И посетители поняли, что их уже давно не встречает любимец Рыжик.

Как рассказал «КП-Петербург» Дмитрий Цыбин, один из основателей группы «Любители пышечной на Большой Конюшенной» во «Вконтакте», сообщения о смерти котика начали поступать еще в сентябре 2021 года.

Коренной ленинградец-петербуржец или даже турист при визите в пышечную знал, что его будет встречать Рыжик. Фото: vk.com/id378870534

- Факт… но все мы не вечны, - грустно вздохнул мужчина.

Как пишут завсегдатаи пышечной, котик умер от старости. Люди горюют по Рыжику и делятся в соцсетях любимыми фотографиями с ним.

- Фактически одновременно не стало Рыжика из пышечной и Капочки Петропавловской, кошки Капиталины, что 19 лет жила на территории Петропавловской крепости, – сообщила «Комсомолке» другая любительница пышек Галина Уфимцева. – Про Рыжика знаю мало, что больше нет его, но возраст был почтенный…