Огромная очередь выстроилась вечером 3 января на Большой Конюшенной улице. Начиналась она от двери легендарной, той самой «советской» пышечной и тянулась на десятки метро в вдаль. Очевидцем происходящего стала журналистка «КП-Петербург».- Здесь десятки людей, если не больше. Внутрь пышечной не пускают и все стоят в очереди, чтобы сделать заказ а потом забрать свои пышки. Здесь и петербуржцы и туристы, - сообщает корреспондентка «Комсомолки».Напомним, что согласно распоряжению властей Северной столицы, с 30 декабря по 10 января включительно все заведения общепита должны были закрыться, либо работать навынос. Это было сделано для того, чтобы «отпугнуть» туристов и не привлекать их в Петербург.Тем не менее, потом постановление было подправлено и кафе с ресторанами разрешили открыться с 4 января так что уже завтра в пышечную можно будет зайти.Впрочем власти города все еще опасаются всплеска послепраздничной заболеваемости. Вице-губернатор Евгений Елин заявил о трех волнах коронавируса, которые могут накрыть город.