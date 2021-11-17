Прокуратура потребует отправить в психбольницу прохожего, ударившего ножом девочку в Петербурге

Мужчине, пырнувшего ножом девочку в Петербурге, грозит психбольница, а не тюрьма. Фото: предоставлено "КП"

Прокуратура потребует отправить в психбольницу мужчину, который ударил случайную 15-летнюю девочку в Петербурге. Напомним, все произошло 7 мая 2021 года на Большом проспекте Петроградской стороны. 46-летний прохожий решил, что его хочет ограбить идущий мимо подросток. Неадекватный мужчина пырнул девочку, но, к счастью, ей оперативно оказали помощь медики. Кроме этого удар смягчила поясная сумка школьницы. Нападавшего быстро задержали. Оказалось, он не в себе.

- Обвиняемый страдает хроническим психическим расстройством. Он нанес подростку удар ножом в живот без видимого повода. Прокурор настаивает на применении принудительной меры медицинского характера в отношении мужчины, - сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Уголовное дело в отношении больного жителя Северной столицы вот-вот рассмотрит Петроградский районный суд.