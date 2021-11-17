ЗакС отказался сокращать траты в миллиард рублей на строительство ледовой арены СКА

ЗакС не стал сокращать траты на строительство СКА-Арены. Фото: gov.spb.ru

Заксобрание Петербурга отклонило поправки в проект бюджета города, которыми предлагалось снять миллиард рублей со строительства ледовой арены СКА на проспекте Юрия Гагарина. Средства хотели перенаправить на расселение коммунальных квартир (предложение «Яблока»), Фонду капремонта, дабы сократить возможный рост тарифов (КПРФ) и прочие программы.

- Депутаты не стали сокращать на 1 миллиард финансирование строительства СКА-Арены в 2022 году. Соответствующую поправку в бюджет отклонили, - сообщает корреспондент «КП-Петербург».

А вот губернаторскую поправку в бюджет Петербурга ЗакС утвердил. Она увеличивает доходы города в 2022 года на 16,4 миллиарда рублей (до 971,5 млрд) , расходы - на 53,4 миллиарда. Дефицит возрастает на 37 миллиардов рублей, до 80,7 млрд.

Напомним, что новую ледовую арену СКА должны построить на месте снесенного СКК «Петербургский» к чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Северной столице весной 2023 года.