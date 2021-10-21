Смольный показал фото со строительства новой арены на месте рухнувшего СКК

новая хоккейная арена готова на 40%. Фото: gov.spb.ru

Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов съездил на стройплощадку нового ледового дворца СКА, который возводится на месте СКК «Петербургский», рухнувшего при демонтаже крыши. Будущая арена станет вместительнее старой и примет игры чемпионата мира по хоккею 2023 года.

- Завершение всех строительных работ и ввод в эксплуатацию арены намечены на конец осени 2022 года. Затем предстоит провести сертификацию и тестовые матчи. В настоящее время полным ходом идут монолитные работы по всем 14 секторам здания, возводятся несущие колонны, стены, перекрытия. Смонтировано более 40% стационарных монолитных трибун, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Сейчас строители уже работают над сооружением фундамента для фасада арены, вид которого был определен лишь недавно, с помощью международного конкурса.

Поэтому «лицо» арены начали делать чуть позднее, чем центральную часть.

Кроме самого дворца спорта, на территории бывшего СКК появится для культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе, занятий спортом, семейного отдыха и прогулок с детьми. Его сдадут к началу чемпионата мира по хоккею, весной 2023 года.