Мойщика, расчленившего отца-адвоката в Петербурге, доставили в суд для избрания меры пресечения

Генералова доставили в суд Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге доставили в суд 35-летнего Алексея Генералова, убившего 66-летнего отца - бывшего адвоката Александра Генералова. Во время ссоры из-за квартиры в доме на Новосмоленской набережной сын застрелили отца, после чего расчленил его труп и в сумках выброси в воду реки Смоленки. Сейчас мужчина уже признал свою вину и даже показал следователям, как избавлялся от тела.

- Ранее я не судим, работаю мойщиком в метрополитене, - рассказал суду Генералов во время заседания по избранию меры пресечения.

В суд Генералова доставили в куртке. Судья сделала ему замечание из-за надетого на голову капюшона.

Следствие уже предъявило обвинение Генералову и просил суд арестовать его на время расследования.

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