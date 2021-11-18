Вторую сумку с останками расчлененного мужчины выловили из реки Смоленки в Петербурге

В Смоленке нашли вторую сумку с останками расчлененного пенсионера / Фото: СК

Водолазы выловили из реки Смоленки в Санкт-Петербурге вторую сумку с частями тела пенсионера, которого убил его собственный сын. Находка была сделана в четверг, 18 ноября 2021 года, рассказали в следственном комитете.

- В акватории реки Смоленка были обнаружены другие части тела потерпевшего, в связи с чем, назначена дополнительная судебно-медицинская экспертиза, - пояснили в ведомстве.

Напомним, что 16 ноября во время работ по укреплению набережной была обнаружена тележка с сумкой, в которой были найдены части расчлененного трупа пенсионера. Там же лежал и его паспорт, благодаря которому личность убитого быстро установили.

По подозрению в убийстве задержан 35-летний сын мужчины, который признался в содеянном. Он рассказал, что из-за ссоры в связи с квартирным вопросом выстрелил из охотничьего ружья в голову отца, после чего распилил его, сложил останки в сумку и утопил их в Смоленке.

18 ноября суд отправил обвиняемого под стражу. Расследование продолжается.