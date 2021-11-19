Депутаты Заксобрания Петербурга разработали поправки в закон о СМИ-иноагентах

Петербургские депутаты подготовили поправки в закон о СМИ-иноагентах. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Депутаты Законодательного собрания Петербурга подготовили поправки в закон о СМИ-иноагентах. Об этом сообщили в пресс-службе парламента Северной столицы. Напомним, избранники народа обратили внимание на закон после встречи председателя ЗакСа Александра Бельского с городскими журналистами. Тогда спикер парламента не стал скрывать свое мнение, что в нынешней версии законопроекта есть шероховатости.

Если говорить коротко, то депутаты Северной столицы хотят, чтобы статус иноагента давали тому или иному СМИ исключительно по соответствующему решению суда, а не Минюста. При этом у журналистов должна быть возможность опровергнуть данные о финансировании из-за рубежа.

- Также инициатива предполагает, что решение об исключении СМИ из реестра иностранных агентов могут принять, если в течение года оно не получало вознаграждения из иностранных источников. При этом будет лимит доходов из иностранных источников – в размере 30 тысяч рублей, он не может считаться основанием для включения в реестр иноагентов, - рассказывают в пресс-службе Заксобрания Петербурга.

Добавим, что проект закона доработают в ближайшее время и вынесут на рассмотрение ЗакСа в среду, 1 декабря.