Протестовавший против QR-кодов ресторатор продал бизнес в Петербурге

Протестовавший против QR-кодов ресторатор Затуливетров продал бизнес в Петербурге Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Санкт-Петербурге ресторатор Александр Затуливетров, который очень активно протестовал против коронавирусных ограничений и введения QR-кодов, продал свой бизнес в Северной столице. Как стало известно, свое заведение "МыЖеНаТы" он продал владельцам кофейни "Маленький двойной". Об этом пишет "Мойка78" со ссылкой на бизнесмена.

- Команда любимого многими васильеостровцами "Маленького двойного" подарит всем нам новые эмоции от посещения знакомого ресторана, - отметил ресторатор.

Теперь владельцами и новой командой ресторана стали Элина и Сергей Лукьянович, а также Марина и Виктория Тихоновы.

Напомним, что Александр много раз выступал с критикой решений, принимаемых Смольным для борьбы с коронавирусом. В частности, был против ограничительных мер. После он сообщил о том, что эмигрирует в Кению.