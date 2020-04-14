«Хочу уехать и спрятаться от всего»: Петербургский ресторатор, объявивший ультиматум властям, объяснил, почему передумал открываться

На прошлой неделе много шума в соцсетях и СМИ вызвало выступление петербургского ресторатора Александра Затуливетрова. Мужчина объявил, что 15 апреля откроет свои заведения несмотря ни на какие запреты, если власти не объявят режим ЧС. Перспектива получить штраф в 500 000 рублей бизнесмена не пугала — по словам Затуливетрова, он и так влез в долги, чтобы хоть как-то поддержать на плаву персонал, и дошел до отчаяния. Однако сегодня, 14 апреля, накануне «часа Х» все изменилось. Александр объявил, что рестораны открывать не будет.

- Во-первых, за прошедшее время я узнал о том, что моих потенциальных посетителей теперь могут оштрафовать за нарушение режима самоизоляции, - рассказал бизнесмен «Комсомолке». - А на такой риск - ставить под угрозу и их здоровье и деньги - я пойти не могу.

По словам петербургских рестораторов, закрытие общепита поставило их на грань выживания.Фото: Артем КИЛЬКИН

К тому же, по словам Александра, бдительные горожане из-за его обращения в Facebook написали несколько заявлений в полицию. Сегодня утром Затуливетрова вызывали в отделение и попросили написать по этому поводу объяснительную.

- Кроме того, я, очевидно, стал инструментом в чьих-то руках, - констатирует мужчина. - Вчера мне на карту кто-то перевел 200 000 рублей — как раз хватило бы, чтобы оплатить штраф. Но я в такие игры играть не хочу. Деньги я разослал своему персоналу и пообещал отправителю, что узнаю, кто он такой и верну всю сумму, когда рестораны все-таки откроются.

Все обвинения в желании «словить хайп» на теме карантина Затуливетров решительно отметает. По его словам, такого «хайпа» он не пожелал бы никому.

- На меня за эти несколько дней вылилось невероятное количество негатива. Это как цугцванг в шахматах — как бы я ни поступил, это приведет лишь к дальнейшему ухудшению моей репутации. - признается ресторатор. - Так что сейчас у меня только одно желание — уехать куда-нибудь подальше и спрятаться от всего.

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Мужчина заявил, что откроет свои рестораны 15 апреля, если до этого в городе не введут режим ЧС (подробности)