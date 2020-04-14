2020-04-14T16:18:28+03:00
Общество

«Хочу уехать и спрятаться от всего»: Петербургский ресторатор, объявивший ультиматум властям, объяснил, почему передумал открываться

Александр Затуливетров заявлял, что назло всем запретам откроет свои рестораны 15 апреля, если до этого власти не введут режим ЧС
Сергей ВОЛЧКОВ
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Все заведения общественного питания в Санкт-Петербурге закрылись на карантин до 30 апреля.Все заведения общественного питания в Санкт-Петербурге закрылись на карантин до 30 апреля.Фото: Артем КИЛЬКИН
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На прошлой неделе много шума в соцсетях и СМИ вызвало выступление петербургского ресторатора Александра Затуливетрова. Мужчина объявил, что 15 апреля откроет свои заведения несмотря ни на какие запреты, если власти не объявят режим ЧС. Перспектива получить штраф в 500 000 рублей бизнесмена не пугала — по словам Затуливетрова, он и так влез в долги, чтобы хоть как-то поддержать на плаву персонал, и дошел до отчаяния. Однако сегодня, 14 апреля, накануне «часа Х» все изменилось. Александр объявил, что рестораны открывать не будет.

- Во-первых, за прошедшее время я узнал о том, что моих потенциальных посетителей теперь могут оштрафовать за нарушение режима самоизоляции, - рассказал бизнесмен «Комсомолке». - А на такой риск - ставить под угрозу и их здоровье и деньги - я пойти не могу.

По словам петербургских рестораторов, закрытие общепита поставило их на грань выживания. Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам петербургских рестораторов, закрытие общепита поставило их на грань выживания.Фото: Артем КИЛЬКИН

К тому же, по словам Александра, бдительные горожане из-за его обращения в Facebook написали несколько заявлений в полицию. Сегодня утром Затуливетрова вызывали в отделение и попросили написать по этому поводу объяснительную.

- Кроме того, я, очевидно, стал инструментом в чьих-то руках, - констатирует мужчина. - Вчера мне на карту кто-то перевел 200 000 рублей — как раз хватило бы, чтобы оплатить штраф. Но я в такие игры играть не хочу. Деньги я разослал своему персоналу и пообещал отправителю, что узнаю, кто он такой и верну всю сумму, когда рестораны все-таки откроются.

Все обвинения в желании «словить хайп» на теме карантина Затуливетров решительно отметает. По его словам, такого «хайпа» он не пожелал бы никому.

- На меня за эти несколько дней вылилось невероятное количество негатива. Это как цугцванг в шахматах — как бы я ни поступил, это приведет лишь к дальнейшему ухудшению моей репутации. - признается ресторатор. - Так что сейчас у меня только одно желание — уехать куда-нибудь подальше и спрятаться от всего.

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Мужчина заявил, что откроет свои рестораны 15 апреля, если до этого в городе не введут режим ЧС (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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