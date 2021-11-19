Завод «Севкабель» избежал банкротства и переезжает из Петербурга в Псков

Молодые петербуржцы знают "Севкабель" только по общественному пространству. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Завод «Севкабель» переезжает из Петербурга в Псков. Предприятию удалось избежать банкротство. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти уже утвердил «мировую». В итоге 100% долей в уставном капитале завода отправляются к новому хозяину, теперь это ООО «Современные кабельные технологии» (СКТ), расположенное недалеко от Северной столицы – в Пскове. У кредиторов больше нет претензий к предприятию.

- Новый собственник погасит требования кредиторов «Севкабеля», включая требование банка непрофильных активов «Траст» в 2,5 млрд руб. Производственные мощности «Севкабеля» перебазируются на площадку «Акрона» в Пскове (СКТ входит в холдинг «Акрона» - Прим.Ред.), - сообщили в «РБК-Петербург».

Добавим, что в 2020 году на «Севкабеле» работали около 500 человек. До этого фабрика планировала переехать на территорию «Кировского завода».