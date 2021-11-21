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Происшествия21 ноября 2021 11:32

Автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой в Петербурге

В аварии пострадали врач и фельдшер
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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По факту случившегося ведется проверка.

По факту случившегося ведется проверка.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Авария с участием автомобиля скорой помощи произошла в минувшую пятницу, 20 ноября, в Санкт-Петербурге, на пересечении Шлиссельбургского проспекта и проспекта Обуховской обороны. Об инциденте сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

- Инцидент случился около 21:20, - уточнили в ведомстве. – Автомобиль скорой помощи столкнулся с легковым автомобилем.

В результате ДТП пострадали двое: 37-летний мужчина-врач и 34-летняя женщина-фельдшер. Их обоих доставили в больницу с травмами средней степени тяжести. По факту случившегося проводится проверка.

Напомним: ранее мы рассказывали еще об одном ДТП, но с более фатальными последствиями. В Ленинградской области из багажника иномарки во время столкновения с отбойником выпал труп с перерезанным горлом. Очевидно, убийцы везли закапывать свою жертву: в салоне обнаружили лопаты, веревку и несколько мешков.