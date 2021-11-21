Поезд из Петербурга в Мурманск застрял на перегоне в Карелии

Вероятнее всего, причиной задержки стала погода. Фото: Олег ЗОЛОТО

На час дольше запланированного продлилось путешествие из Петербурга в Мурманск для пассажиров поезда № 22. Состав застрял на перегоне в Кемском районе Карелии. Об этом в воскресенье, 21 ноября, сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

- 21 ноября 2021 года по техническим причинам поезд «Санкт-Петербург – Мурманск» был задержан на перегоне Поньгома-Кузема более чем на один час, - уточняют в ОЖД. – Наши специалисты предпринимают все необходимые меры для того, чтобы состав как можно скорее вернулся в график.

В компании также извинились перед пассажирами и встречающими и посоветовали внимательнее следить за объявлениями по громкой связи на станциях и в поездах. Мы же напомним о том, что от подобных инцидентов, увы, не застрахован никто. Особенно в свете грядущей зимы: в Петербурге, например, по-настоящему зимняя погода с легким морозом и снегопадами может установиться уже в начале новой рабочей недели.