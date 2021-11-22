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Общество22 ноября 2021 16:20

Конкурсный управляющий обанкротившегося «Метростроя» хочет зарплату в 500 тысяч рублей

Арбитражный суд рассмотрит необычное ходатайство
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Конкурсный управляющий старого "Метростроя" хочет себе большую зарплату.

Конкурсный управляющий старого "Метростроя" хочет себе большую зарплату.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Конкурсный управляющий обанкротившегося «Метростроя» Светлана Судья хочет себе зарплату в 500 тысяч рублей. Необычное ходатайство после новогодних праздников рассмотрит Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Напомним, вместо старых строителей подземки пришла компания, подконтрольная преимущественно Смольному – «Метрострой Северной столицы». Старый «Метрострой» признали банкротом в конце лета, с тех пор сотрудников организации переводят в новое предприятие.

Светлану Судью назначили конкурсным управляющим старой компании 3 сентября. Ходатайство об увеличении вознаграждения женщине поставили еще на первом собрании. Но все в руках «арбитражки».

- Вопрос об увеличении фиксированного размера вознаграждения конкурсному управляющему был поставлен на первом же собрании кредитором. Тогда была утверждена сумма в размере 500 тысяч рублей, - передает «Петербургский дневник».