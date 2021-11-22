Конкурсный управляющий обанкротившегося «Метростроя» хочет зарплату в 500 тысяч рублей

Конкурсный управляющий старого "Метростроя" хочет себе большую зарплату. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Конкурсный управляющий обанкротившегося «Метростроя» Светлана Судья хочет себе зарплату в 500 тысяч рублей. Необычное ходатайство после новогодних праздников рассмотрит Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Напомним, вместо старых строителей подземки пришла компания, подконтрольная преимущественно Смольному – «Метрострой Северной столицы». Старый «Метрострой» признали банкротом в конце лета, с тех пор сотрудников организации переводят в новое предприятие.

Светлану Судью назначили конкурсным управляющим старой компании 3 сентября. Ходатайство об увеличении вознаграждения женщине поставили еще на первом собрании. Но все в руках «арбитражки».

- Вопрос об увеличении фиксированного размера вознаграждения конкурсному управляющему был поставлен на первом же собрании кредитором. Тогда была утверждена сумма в размере 500 тысяч рублей, - передает «Петербургский дневник».