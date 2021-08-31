Суд признал петербургский «Метрострой» банкротом

Суд ввел внешнее управление в старом "Метрострое". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал банкротом старейшего и единственного до недавнего времени строителя городской подземки - ОАО «Метрострой». Решением суда в компании введено внешнее управление, а весь персонал и обязательства по действующим объектам планируется передать новой структуре - «Метрострою Северной столицы».

- Персонал структурных подразделений будет переведен в АО «Метрострой Северной столицы» – разумеется, с добровольного согласия. Предлагаем те же условия, которые были в ОАО «Метрострой». Поэтому никаких изменений, кроме новой записи в трудовой книжке, у сотрудников не будет, - рассказал вице-губернатор Петербурга Максим Соколов, который накануне встречался с коллективом старого «Метростроя».

По словам Соколова, процесс банкротства «Метростроя» и перевода персонала в новую структуру идет под «полным контролем города».

Вице-губернатор отметил, что уже с новой компанией город будет развивать подземку, так как нынешних 72 станций для Петербурга явно недостаточно. Напомним, что по планам до 2032 года должно быть построено 12 новых станций.

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