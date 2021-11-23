Комитет по транспорту объяснил причину повышения стоимости проезда в транспорте Петербурга

Смольный объяснил повышение цен на проезд в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Вечером 22 ноября 2021 года Смольный анонсировал повышение стоимости проезда в общественном транспорте с 1 января 2021 года. Единоразовые поездки станут дороже на 5 рублей, по "Подорожнику" на 4 рубля. В комитете по транспорту объяснили "Комсомольской правде в Петербурге", что все дело в инфляции.

- Тарифную модель сформировали после поступления письма комитета финансов с методическими рекомендациями по формированию заявок в бюджет на 2022 год. Информация о подорожании на 4% изначально направили комитетом по тарифам во все комитеты, в том числе и по ценам на проезд на общественный транспорт. Доходы от перевозки и дополнительные субсидии рассчитывались предприятиями уже на основании нашего письма с тарифной моделью 4%, - пояснили в комитете.

Теперь жетон в метро будет стоить 65 рублей, а билет в наземном транспорте - 60 рублей. Также с апреля в городе введут "Пересадочный тариф".

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