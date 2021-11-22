Стоимость проезда в общественном транспорте в Санкт-Петербурге с 1 января 2022 года: Как изменятся цены

Стоимость проезда в общественном транспорте в Петербурге изменится с 1 января 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Правительство Северной столицы 22 ноября опубликовало распоряжение об изменении цен на транспорт. Стоимость проезда в общественном транспорте в Санкт-Петербурге с 1 января 2022 года изменится. В большинстве случаев платить придется больше, также появятся пересадочные тарифы, которые наоборот помогут сэкономить.

ЕДИНОРАЗОВЫЙ ПРОЕЗД В МЕТРО И НАЗЕМНОМ ТРАНСПОРТЕ

С 1 января 2021 года тарифы на разовые поездки в метро, автобусе, троллейбусе и трамвае увеличатся на 5 рублей. Стоимость одной поездки в метро составит 65 рублей, а в наземном транспорте - 55 рублей.

ПОДОРОЖНИК

По проездному билету "Подорожник", которым пользуются большинство жителей Петербурга, тарифы тоже вырастут. Цены повысятся на 4 рубля. Так, проезд составит 45 рублей в метро и 40 рублей в наземном городском транспорте.

Также с 1 апреля, когда начнет действовать пересадочный тариф "60 минут", по которому стоимость первой поездки на социальном маршруте наземного транспорта составит 40 рублей, второй - 10 рублей, а третья и последующие будут для пассажира бесплатными.

ЕДИНАЯ КАРТА ПЕТЕРБУРЖЦА

А вот для обладателей ЕКП с 1 января наоборот станет ниже. Оплата уменьшится на 4 рубля или 10,2% по сравнению с ценами 2021 года и составит 35 рублей. При использовании мобильных устройств для оплаты проезда стоимость поездки составит 31 рубль. Это на 2 рубля или 6% меньше, чем в этом году.

"МИР"

Стоимость поездки в метро в 2022 году банковской карты платежной системы "МИР" составит 46 рублей при оплате банковской картой в турникете и 41 рубль при оплате токенизированной банковской картой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Введение QR-кода в транспорте Санкт-Петербурга: Когда и как будет работать

В 2022 году запланировано введение QR-кода в транспорте Санкт-Петербурга. Что это такое и как будет работать, подробно рассказываем в нашем материале (подробности)

Пересадочный тариф в Санкт-Петербурге с 2022 года: Что известно о нововведении

Стало известно, что может появиться новый пересадочный тариф в Санкт-Петербурге с 2022 года для общественного транспорта. Разбираемся, как это будет работать и сколько придется платить за поездку (подробности)

Новые тарифы платной парковки в Санкт-Петербурге с 1 декабря 2021 года: Сколько стоит 1 час

Цены на парковку в центре Северной столицы вырастут, так как вводятся новые тарифы платной парковки в Санкт-Петербурге с 1 декабря 2021 года. Рассказываем, сколько будет стоит 1 час стоянки (подробности)