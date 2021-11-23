Петербург признан городом с самым недоступным жильем

В Петербурге за 2020 год снизилась доступность жилья. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербург признан городом России с самым недоступным жильем. Приобрести квартиру в Северной столице труднее, чем в Москве. Об этом «Комсомолке» во вторник, 23 ноября, рассказала президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева.

- Коэффициент рассчитывался по соотношению медианной цены квартир и медианного дохода среднестатистической семьи, - объяснил эксперт. – По итогам исследования выяснилось, что такой семье, чтобы накопить на квартиру в Москве, понадобится 5,4 годовых семейных бюджета. В Петербурге – 5,5.

В тройку лидеров вошла также Казанская агломерация – там коэффициент недоступности жилья составил 4,1.

Напомним: ранее «Комсомолка» подробно рассказывала о ситуации на рынке жилья в Петербурге. Ситуация, мягко говоря, не радует: по прогнозам экспертов, доступные квартиры в городе могут совсем исчезнуть уже к 2024 году.