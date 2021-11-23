Мы в драку ввяжемся, главное, чтобы денег хватило: эксперт о строительстве Орловского тоннеля в Петербурге

Переход через Неву городу нужен, но на тоннель нужны огромные средства. Фото: Яндекс.Карты

Проект Орловского тоннеля, вновь поднятый из-под сукна, могут реализовать только при наличии политической воли и большого количества денег. Об этом «КП-Петербург» рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

- Город нуждается в нескольких переходах через Неву. Один будет построен в рамках ШМСД. А вторым – на транспортном форуме – был представлен Орловский тоннель. Ранее его не удалось реализовать из-за смены губернаторов и лоббировании. Проект представили при Валентине Матвиенко, а закрыли при Георгии Полтавченко. Теперь пришла новая команда и, возможно, она смотрит на проект с оптимизмом. Вопрос в том, есть ли финансирование, потому что это будет очень дорогая стройка, - отметил эксперт. – Неву нельзя перекрыть, так что нужен будет проходческий щит, какого нет в России.

Частично деньги могут прийти от инвесторов и тогда проезд по тоннелю, как планировалось ранее, будет платным. А что касается сроков, то была бы воля.

- Знаете, у нас верховный главнокомандующий сказал, и Крымский мост в три года построили. Если городу надо, то все реально. Хотелось бы, чтобы не вышло, что мы ввяжемся в эту «драку», а потом у нас денег не хватило, – считает Дмитрий Попов.