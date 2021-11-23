МЧС начало рассылать жителям Петербурга СМС-предупреждение о метели в среду, 24 ноября

МЧС организовало СМС-рассылку из-за непогоды в среду, 24 ноября, в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Петербурга начали получать от МЧС СМС-рассылку с предупреждением о грядущей непогоде в среду, 24 ноября. Об этом «Комсомолке» сообщили читатели, а также часть сотрудников. Кому-то спасатели заботливо отправили сразу два напоминания с интервалом в пару часов. Напомним, в среду в Петербург нагрянет мокрый снег с дождем. Ночью будет минус 3 градуса, а днем потеплеет до +3. К этому добавится и сильный ветер.

- 24 ноября в Санкт-Петербурге ожидается мокрый снег, порывы ветра до 17 метров. На дорогах сложная обстановка, - говорится в СМС от МЧС.

К слову, плюсовая температура в Северной столице продержится минимум до конца рабочей недели. Все это время будет и снег, и дождь.