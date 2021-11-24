В Смольном обсуждают отсрочку введения QR-кодов в магазинах и ресторанах

Введение системы QR-кодов в магазинах и ресторанах могут отложить с 1 декабря на 10 января. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Петербурга могут отложить введение системы QR-кодов в магазинах и ресторанах, которое намечено на 1 декабря. Причина – опасения бизнеса, в том числе туристического, который боится потерять существенную часть прибыли в новогодний сезон, который для многих «год кормит».

- Отсрочить введение QR-кодов в ресторанах и магазинах предлагают, чтобы не портить петербуржцам праздник и не отпугнуть туристов, - пишет «Мойка 78».

Предполагается, что ужесточение карантинных норм могут перенести на 10 января, дату окончания длинных новогодних праздников.

При этом решение пока не принято, и многое будет зависеть от эпидемиологической обстановки. А она постепенно улучшается. Как ранее отмечал глава Комздрава Дмитрий Лисовец, период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября дал результат, и цепочку заражений удалось прервать. Заболеваемость пошла вниз.