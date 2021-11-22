Ограничения в Санкт-Петербурге на 1 декабря 2021 года: что закрыто и что будет работать

Ограничения в Санкт-Петербурге из-за коронавируса с 1 декабря 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Теперь жизнь точно не будет прежней. Очередная "пачка" ограничений в Санкт-Петербурге на 1 декабря 2021 года начнет действовать практически во всех заведениях города. Без QR-кода горожане не смогут пойти почти никуда, за исключением продовольственных магазинов и аптек. Рассказываем, можно ли попасть в торговый центр и где теперь можно поесть без сертификата о вакцинации.

Сразу отметим, что закрыто из-за коронавируса ничего не будет. Однако всем кафе и ресторанам, кинотеатрам, аквапаркам, зоопаркам, ледовым каткам и всем другим зрелищным, культурным, спортивным и развлекательным организациям запрещено работать после 23 часов. В остальном они могут работать как обычно, но пускать посетителей только при наличии QR-кода или справки о медицинском отводе от вакцинации.

QR-КОД

С 1 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге вступают в силу следующие ограничения. Теперь QR-код требуется: в заведениях общепита (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта), объектах розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости, и магазинов, не имеющих зала обслуживания).

Ранее подобные ограничения уже вступили в силу в: театрах, музеях, цирках, концертных и выставочных залах, кинотеатрах, домах отдыха, гостиницах, бассейнах, фитнес-центрах, спортивных залах, развлекательных заведениях и при проведении церемонии торжественной регистрации брака.

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