Появилось фото из шахты лифта в ТЦ Петербурга с упавшей туда девушкой

Упавшая в шахту лифта в ТЦ Петербурга провела там всю ночь

Ужасная история произошла с 25-летней девушкой в лифте торгового центра в Санкт-Петербурге. Лифт обрушился вместе с пассажиркой, а когда она попыталась оттуда выбраться, то провалилась в шахту, где и провела всю ночь до утра, пока на работу не пришли сотрудники и не нашли ее.

- Инцидент произошел в торговом центре, расположенном на Бухарестской улице, дом 30. В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, - заявили в прокуратуре Петербурга.

В распоряжении "КП-Петербург" также появилось фото из шахты лифта. На кадрах видно, что пострадавшая лежит у стены, поджав колени.

С какой именно высоты упала девушка, на данный момент неизвестно. Скорая помощь госпитализировала ее в больницу. Сейчас пострадавшей оказывают медицинскую и психологическую помощь.