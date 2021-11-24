Прокуратура начала проверку после падения женщины в шахту лифта в ТЦ на юге Петербурга

Девушка провалилась в шахту лифта и пролежала там всю ночь. Фото: Источник "КП-Петербург".

Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку после ЧП в торговом центре на Бухарестской улице, 30, где в шахту лифта упала женщина. Она получила тяжелые травмы и провела в подвале всю ночь, пока ее не нашли работники торгового центра.

- В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению законодательства, в том числе при эксплуатации лифтового оборудования, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

По предварительным данным, пострадавшей оказалась 24-летняя петербурженка. Вечером 23 ноября она оказалась в застрявшем между этажами лифте. Девушка не дождалась помощи и сама попыталась выбраться из лифта, но провалилась в широкую щель между кабиной и стеной шахты.

Падение произошло с высоты нескольких метров, в результате чего пострадавшая получила серьезные травмы. Сейчас она госпитализирована, но пока не может отвечать на вопросы следователей.