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Происшествия24 ноября 2021 10:27

Прокуратура начала проверку после падения женщины в шахту лифта в ТЦ на юге Петербурга

Девушка получила тяжелые травмы
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Девушка провалилась в шахту лифта и пролежала там всю ночь. Фото: Источник "КП-Петербург".

Девушка провалилась в шахту лифта и пролежала там всю ночь. Фото: Источник "КП-Петербург".

Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку после ЧП в торговом центре на Бухарестской улице, 30, где в шахту лифта упала женщина. Она получила тяжелые травмы и провела в подвале всю ночь, пока ее не нашли работники торгового центра.

- В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению законодательства, в том числе при эксплуатации лифтового оборудования, - сообщает пресс-служба прокуратуры.

По предварительным данным, пострадавшей оказалась 24-летняя петербурженка. Вечером 23 ноября она оказалась в застрявшем между этажами лифте. Девушка не дождалась помощи и сама попыталась выбраться из лифта, но провалилась в широкую щель между кабиной и стеной шахты.

Падение произошло с высоты нескольких метров, в результате чего пострадавшая получила серьезные травмы. Сейчас она госпитализирована, но пока не может отвечать на вопросы следователей.