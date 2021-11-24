Петербургские депутаты утвердили налог на гаражи и машиноместа

Законопроект на затронет большинство гаражных кооперативов, так как они арендуют землю у города. Фото: Артем КИЛЬКИН

Народные избранники парламента Северной столицы в третьем чтении приняли в целом законопроект, который предусматривает уплату налогов за машиноместа по кадастровой стоимости. На ближайшие пару лет предусмотрен переходный период. В 2022 году собственники будут платить 50 процентов от суммы, в 2023-м - 75. Поддержали инициативу 45 депутатов.

Этот законопроект на затронет большинство гаражных кооперативов, так как они арендуют землю у города. Зато будут платить собственники паркингов. Сейчас налог на кадастровую стоимость в Петербурге составляет 0,01 процента.

Под новый законопроект попадают также объекты незавершенного строительства старше трех лет и коммерческие площади более 500 квадратных метров.

В свою очередь пострадавшие от ковида отрасли - туристическая и конгрессно-выставочная, напротив, получат налоговые послабления. Также 50-процентная ставка сохранится для учреждений культуры, образования, социального обслуживания и здравоохранения.

Ранее «Комсомольская правда» разбиралась в нюансах законопроекта с экспертами и депутатами.