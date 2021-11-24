Отец трехлетней девочки из Сестрорецка, умершей после болей в животе, озвучил диагноз

Отец девочки сообщил диагноз дочери Фото: СОЦСЕТИ

В Сестрорецке после жалоб на боли в животе и тошноту скончалась трехлетняя девочка. Малышка была в детском саду, когда ее начало тошнить. Отец забрал ребенка домой и вызвал скорую помощь. Приехавшие медики, по его словам, успокоили его, что ребенка не надо везти в инфекционку, ребенку посоветовали проспаться. Однако сразу после уезда скорой помощи девочке стало хуже. Ее вырвало, после чего она скончалась. Вторая вызванная скорая не успела даже доехать. Приехавшие медики пытались реанимировать малышку, но не смогли.

Девочка скончалась в течение двух часов после жалоб на боли в животе. Родители были в шоке, ведь ребенок был полностью здоров. И сейчас медики озвучили им свой диагноз.

- Острый перитонит – заворот кишок, - сообщил отец девочки "КП-Петербург. - На фоне чего случился, никто не знает пока. Может, инфекция или отравление едой, может, удар.

Отметим, что семья у девочки благополучная. Мать ребенка - секретарь суда, отец - инженер. СКР уже возбудил уголовное дело.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности", - пояснили в ГСУ СКР по Петербургу. - В Курортном районе 23 ноября 2021 года 3-летнюю девочку родители забрали домой из детского сада из-за жалоб на больной живот. Врачи скорой помощи рекомендовали госпитализировать ребенка, но родители решили оставить девочку в домашних условиях под наблюдением.

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Отец малышки озвучил диагноз дочери (подробности)