Эксперт: 2028 год для строительства нового моста через Неву – реальный срок

Новый мост должны построить к 2028 году. Фото: Яндекс.Карты

Строительство нового разводного моста через Неву, который уже получил название Большой Смоленский, вполне реально завершить к 2028 году, о чем заявили врасти Петербурга. Так считает эксперт ассоциации транспортных инженеров. Владимир Валдин.

- Если объявлено до 2028 года, то должны построить. Технологически это абсолютно реально, - отметил эксперт.

Новая переправа поможет разгрузить забитую машинами Октябрьскую набережную, которую заполняют жители огромных новых кварталов, в том числе Кудрово.

При этом новых пробок на набережной мост создать не должен. Он обеспечит связность берегов Невы в Невском районе, сократив существующую нехватку инфраструктуры.

- Но если к нам продолжат «завозить» новых жителей с их машинами и строить дома такими темпами, то никакой дорожной сети не хватит. Перевозка автомобилями – самое неэффективное, что можно придумать, а про развитие общественного транспорта только разговаривают. У нас политика абсолютно «автомобильная», - уверен Владимир Валдин.