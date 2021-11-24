24-летняя девушка, упавшая в шахту лифта в ТЦ в Петербурге, находится в реанимации

Стало известно о состоянии девушки, упавшей в шахту лифта в ТЦ в Петербурге. Фото: источник "КП" / СОЦСЕТИ

«КП-Петербург» узнала о состоянии 24-летней девушки, которая упала в шахту лифта в ТЦ «Континент» на Бухарестской улице. Напомним, все произошло вечером вторника, 23 ноября, но пострадавшую обнаружили лишь утром в среду. Ее срочно госпитализировали в НИИ имени Джанелидзе. Как узнала «Комсомолка», у девушки диагностировали множественные переломы.

- Пациентка находится в реанимации. Состояние тяжелое. Угрозы жизни нет. Врачи лечат, делают все возможное, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе медучреждения.

Родные и друзья пострадавшей не идут на контакт с журналистами. Один из коллег возразил «КП», что пострадавшая находится под капельницей и неэтично общаться на тему инцидента. По информации «Комсомолки», девушка является молодым ученым, аспиранткой ИТМО. Обстоятельства инцидента расследуют прокуратура и Следственный комитет.