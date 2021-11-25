Закладной камень памятника Ушакову открыли на площади Труда в Петербурге

Закладной камень памятника Ушакову установили у новой Голландии. Фото: пресс-служба администрации губернатора СПб

Закладной камень будущего памятника адмиралу Федору Ушакову открыли в Петербурге. Церемония с участием губернатора и спикера ЗакСа прошла на площади Труда рядом с островом Новая Голландия.

- Подвиги Ушакова невозможно переоценить. Он не потерпел ни одного поражения и не потерял ни одного корабля, - отметил на церемонии установки закладного камня Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба губернатора.

Открытие самого монумента приурочено к 205-й годовщине с момента смерти Ушакова. Его установят в 2022 году.

Напомним, что макет памятника был представлен в Петербурге к 275-летию адмирала.