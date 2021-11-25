Пять кошек погибли при пожаре в квартире-студии на проспекте Ветеранов

Пять из двадцати кошек погибли при пожаре в ЖК "Солнечный город". Фото: instagram.com/solnechnyigorod_life

Пять кошек стали жертвами пожара в квартире-студии, произошедшего накануне в ЖК «Солнечный город». Вызов в дежурную часть МЧС поступил днем 24 ноября. Жители дома 171/4 по проспекту Ветеранов сообщали о возгорании на десятом этаже. По приезду оказалось, что полыхает студия, в которой жила пенсионерка с двумя десятками кошек.

- По словам соседей, женщина захламляла жилье вещами, найденными на помойке. Из 20 животных удалось спасти 15. Остальные погибли в горящей квартире, - пишут «Невские новости».

Жители дома в соцсетях опубликовали видео, как пожарные откачивают надышавшихся дымом кошек, а спасенные мурлыки отчаянно мяукают на лестничной клетке. Сейчас соседи думают. Как помочь кошкам и что дальше делать с нехорошей квартирой.

Сама «кошатница» не пострадала.