Петербургские современные художники открыли онлайн-выставку

Открылась онлайн-выставка молодых петербургских художников / Фото: 10203.space

Молодые художники объединения 10.203 из Санкт-Петербурга создали сайт с онлайн-выставками. На платформе представлены работы стрит-артистов, которые уже были представлены в Северной столице, а некоторые из них побывали и в Москве. Сайт открылся 25 ноября 2021 года.

- 10.203 - мастерская уличных художников, расположенная на территории завода в Петербурге, где они не только работают и рисуют, но также проводят коллективные выставки, - рассказывают о себе сами стрит-артисты.

Основными резидентами общества являются художники Никита Dusto, Xeato, Максим Има, Иван Ильинский и KK Sergey. В частности Максим Има курировал серию уличных экспозиций "Новые руины" в Манеже.

В онлайн-экспозиции уже доступны выставки "Неправда" и "Animal Show", которые были представлены в 2021 году.

Напомним, что в сентябре у творческого объединения прошла выставка "Блеск и нищета", которая сейчас представлена в Москве.