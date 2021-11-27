Четыре человека пострадали в ДТП маршрутки и легковушки в Петербурге

Полиция проводит проверку ДТП маршрутки и легковушки с четырьмя пострадавшими Фото: СОЦСЕТИ

Утром 27 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге маршрутка протаранила легковой автомобиль марки "Киа". Авария произошла в 9:50 часов на пересечении проспекта Ветеранов и проспекта Маршала Жукова. В результате ДТП пострадали люди - четыре человека отправились в больницы.

- Женщина 36 лет, управляя автомобилем "Киа", при повороте не пропустила двигающуюся во встречном направлении маршрутку, вследствие чего произошло столкновение, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

На место прибыла скорая помощь и госпитализировала пять человек. У 50-летнего пассажира маршрутки предположительно сломана челюсть. Еще трое участников аварии забраны с ссадинами и синяками.

О состоянии здоровья водителей ничего не сообщается. Сейчас полиция проводит проверку по факту ДТП.