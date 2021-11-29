Высота снега в Петербурге превысила 3 сантиметра

Высота снега достигла 3 сантиметров в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прогнозы по снежному началу зимы в Санкт-Петербурге уже сбываются. Снег пошел в городе в в ночь на воскресенье, 28 ноября 2021 года, и уже утром все улицы города были укрыты белым "одеялом". Об этом 29 ноября рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Прогнозы по высоте снежного покрова оправдываются. Утром в понедельник в Северной столице высота снега уже 3 сантиметра, по Ленинградской области до 20 сантиметров, - рассказал синоптик.

При этом он отмечает, что дальше снега в городе будет только прибавляться. Ожидается, что к 1 декабря высота снежного покрова в городе на Неве достигнет уже 10 сантиметров.

Добавим, что сейчас в Петербурге хозяйничает циклон "Бенедикт", который принесет в город снег и сильный ветер. Температура воздуха опустится до минус 4-6 градусов.