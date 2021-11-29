Средняя зарплата в Петербурге выросла на 5% и достигла 58 тысяч рублей

Работодатели в среднем предлагают зарплату в 58 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Средняя предлагаемая работодателями зарплата в Петербурге превысила 58 тысяч рублей. С начала года рост составил 5%, если судить по опубликованным на профильных сайтах объявлениям о поиске сотрудников.

- Медианная предлагаемая зарплата в Петербурге по итогам ноября составляет 58 330 рублей, это на 5% или 2 800 рублей больше, чем в начале этого года, - сообщает пресс-служба сервиса по трудоустройству hh.ru.

Этот показатель отличается от данных Смольного, где средней заработной платой в городе считают почти 73 тысячи рублей. Правда, есть существенная разница: власти берут в расчет получку до уплаты налогов (-13%), а работодатели в большинстве случаев указывают выплаты «на руки». Но и в этом случае официальная зарплата превышает реальную в среднем на пять тысяч рублей.

Впрочем, по данным экспертов рынка, в городе есть больше тысячи вакансий с получкой от 350 тысяч рублей. Такие деньги предлагают управленцам, специалистам по недвижимости и строительства, а также айтишникам.