Выплаты за вакцинацию пенсионерам в Санкт-Петербурге начнут начислять в январе 2022 года

Предполагается, что расходы на выплаты пенсионерам заложвт в бюджет следующего года. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге пожилым горожанам начнут платить за вакцинацию против коронавируса, заболевание или постоянный медотвод не раньше января следующего года. Об этом «Комсомолке» в понедельник, 29 ноября, сообщили в городском комитете по социальной политике.

- Предложения по организации этой системы уже направлены на рассмотрение в администрацию города, - уточнили в ведомстве. – Окончательное решение будет принято ориентировочно до 20 декабря.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как именно хотят организовать денежные выплаты пенсионерам. Предполагается, в частности, что получать их переболевшие, привившиеся или получившие медотвод пожилые петербуржцы будут в «проактивной» форме – автоматически, без походов в администрации и заявлений, чтобы они не подвергали себя лишней опасности, стоя в очередях.