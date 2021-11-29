Комздрав Петербурга ответил на обвинения в антисанитарии в Детской больнице имени Филатова

В Детской больнице Филатова отремонтируют протекающее инфекционное отделение. Фото: vk.com/filatovhospital

В комздраве Петербурга ответили на обвинения родителей в антисанитарных условиях содержания юных пациентов в 12-м инфекционном отделении Детской больницы №5 имени Филатова. В медучреждения пришел лично глава комитета Дмитрий Лисовец. Чиновник пообещал, что ремонт в данном отделении, где лежат больные коронавирусом и ОРВИ, начнется в апреле 2022 года.

- Часть отделения вывели из эксплуатации для проведения капремонта. Вторую половину выведут по окончанию сезона ОРВИ. В данный момент ведется корректировка ранее разработанной проектной документации с учетом требований к работе инфекционного отделения в условиях пандемии, - отметили в пресс-службе комитета по здравоохранению Северной столицы.

В общем, неудобства временные. Далее в отделении добавят побольше кислородных коек. Планируется и ремонт кровли, потому что протечки многочисленные, их никто не отрицает.