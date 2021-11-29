Спасатели МЧС потушили крупный пожар на фабрике в Гатчине за 14 часов

В Гатчине потушили горящую фабрику. Фото: ГУ МЧС России по Ленобласти

Спасателям МЧС удалось потушить крупный пожар на фабрике в Гатчинском районе Ленобласти к вечеру понедельника, 29 ноября. Напомним, огонь вспыхнул в шесть утра. На место приехали сотрудники нескольких частей, в том числе и руководство ГУ МЧС России по 47 региону. В пик происшествия огонь распространился на двух тысячах квадратных метров в кирпичном двухэтажном здании.

- В 09:55 пожар локализовали на площади в 350 «квадратов». В 11:05 спасатели ликвидировали открытое горение. В 20:00 огонь потушили. Информация о пострадавших не поступала, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

Отметим, что фабрика горит не первый раз. Там производят тканевые изделия, в том числе медицинские маски. Причины пожара сейчас устанавливают.