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Общество30 ноября 2021 5:25

Треть месячной нормы осадков выпала в Петербурге за 12 часов

Толщина покрова может достичь 15-20 сантиметров
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Петербург засыпало снегом.

Петербург засыпало снегом.

Фото: Петр КИБЕР

Снегопад, накрывший Петербург с вечера понедельника, остается главной новостью и во вторник утром. Водители жалуются на собранные к обочинам сугробы, которые осложняют движение – кое-где снег даже остановил трамваи, а синоптики подсчитывают объем осадков. Он составил почти треть месячной нормы.

- Санкт-Петербург в царстве зимы: за последние 12 часов в городе выпало 16 мм осадков, что составляет почти треть (29%) от месячной нормы ноября, - сообщает в своем телеграм-канале «Погода от шефа» метеоролог Михаил Леус.

По данным городского гидрометцентра, в понедельник в городе толщина снежного покрова составляла три сантиметра, но за ночь интенсивность снегопада усилилась. По оценкам синоптиков, к 1 декабря в Петербурге глубина снега может достичь 15-20 сантиметров.