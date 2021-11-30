Таксисты подняли цены в три раза из-за снегопада в Петербурге

Кому война, а кому мать родна. Таксисты взвинтили цена на фоне снежного апокалипсиса. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские таксисты сориентировались по ситуации и мгновенно взвинтили цены на поездки. Из-за ночного снегопада утром во вторник добраться до работы или хотя-бы ближайшей станции метро было очень непросто. Многие горожане решили поехать на такси. Но были неприятно поражены как стоимостью, так и временем поездки.

- На дорогах вообще какой-то коллапс, все в снегу. Транспорт еле едет. Таксисты задрали ценник в три раза! Обычно было в районе 300 рублей, иногда чуть дешевле. Сейчас даже «эконом» - 931 рубль! И время в пути увеличили вдвое, - возмущаются сотрудники «Комсомолки», также спешившие на работу.

Другим «счастливчикам» вместо привычных 250 рублей выставили счет в тысячу!

Причиной ажиотажа и повышения цен стал снегопад, из-за которого в утренний час пик загрузка дорог Петербурга достигла 10 баллов по 10-балльной шкале. То есть хуже уже некуда.

Автомобилисты города жалуются на снежные отвалы у обочин, сужающие дороги. Кроме того, по городу полно ДТП.