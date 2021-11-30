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Общество30 ноября 2021 12:13

Циклон «Бенедикт» завалил Петербург снегом и привел к коллапсу на дорогах

К утру вторника толщина снежного покрытия достигла 16 сантиметров
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Петербуржцы жалуются на плохую уборку города от снега.

Петербуржцы жалуются на плохую уборку города от снега.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Циклон «Бенедикт» стал причиной неприятностей жителей Петербурга утром во вторник. Из-за заснеженных дорог в городе возник транспортный коллапс, достигший 10 баллов из 10 по шкале пробок. Многие горожане, опоздавшие из-за этого на работу, критикуют работу коммунальщиков, несмотря на заверения последних о масштабной уборке.

- Проспект Славы. Вместо того, чтобы просто чистить снег - его засыпали реагентами. Такая каша-не пройти, ни проехать. И вообще, где лаповые уборщики? В нормальных городах едет по дороге такой, а за ним грузовик, куда складируется снег Вы же просто сгребаете снег с реагентами на газоны! - пишут петербуржцы в комментариях на странице Комитета по благоустройству ВКонтакте

Горожане называют подобные методы работы вредительскими и отмечают, что не видели заявленной техники на улицах. В Комитета в свою очередь уверяют, что с утра город убирает более тысячи машин, тракторов и погрузчиков, а также около 1200 дворников.

Автомобилистов же просят не парковаться под знаками, мешая работам.

А синоптики тем временем обещают новые снежные заряды, которые прекратятся лишь 1 декабря.