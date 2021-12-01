МЧС развернуло два пункта обогрева на Московском шоссе в Петербурге

МЧС установило два пункта обогрева на затрудненном участке Московского шоссе в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

МЧС все-таки установило два пункта обогрева на Московском шоссе в Петербурге, которое вторые сутки стоит в многочасовых пробках из-за, мягко говоря, плохой уборки снега. Напомним, автомобилисты вынуждены мерзнуть в ловушке, а пассажиры автобусов выходят из транспорта и идут по трассе пешком, чтобы вовремя добраться до работы, дома или учебы. На второй день администрация Пушкинского района наконец-то начинает держать ситуацию в ежовых рукавицах.

- АО «Автодор» проводит работы по обслуживанию Московского шоссе с одновременным подметанием и обработкой противогололедными материалами. Снегоуборочная техник работает в обоих направлениях на участке от КАД до СПАД, - рассказывают районные чиновники.

Накануне на шоссе пробки растянулись на 16 километров, что стало абсолютным рекордом. По данным на 19:00 среды, 1 декабря, плотность трафика упала до 5 км. Но до идеала еще далеко. Водителей просят сохранят спокойствие.