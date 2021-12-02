Автограф Юрия Гагарина 1961 года продают в Петербурге за 40 тысяч рублей / Фото: Авито

В Санкт-Петербурге выставили на продажу автограф первого отечественного космонавта Юрия Гагарина. Подпись была оставлена еще в 1961 году, когда космонавт покорил космос. Объявление о продаже появилось в интернете 2 декабря 2021 года.

- Автограф Юрия Гагарина дан одному из первых коротковолновиков поймавших сигнал из космоса позывной UA1MA Сазонову, - рассказал продавец.

Подпись оставлена на фотографии Гагарина и датирована 17 апреля 1961 года. За артефакт продавец просит 40 тысяч рублей.

Напомним, что не так давно в Петербурге продавалась раритетная коробка конфет "Космос". Подарочный набор уникален тем, что на обложке размещен потрет Юрия Гагарина, а также его автограф и автографы других советских космонавтов.