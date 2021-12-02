Петербург становится провинцией на фоне развития Москвы и других регионов

Петербург теряет столичный статус. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Увы, но Петербург теряет свой столичный статус. Второй в стране город становится все более провинциальным. По крайней мере, так можно оценить результаты опроса по зарплатным ожиданиям, в котором петербуржцев опередили не только москвичи, но также жители Владивостока и Ростова-на-Дону. Вроде мелочь, но звоночек неприятный.

- Из Петербурга уехало очень много активных людей. Они переместились в Москву например, где уровень оплаты труда значительно выше. К сожалению, мы становимся в достаточной степени провинциальным городом, когда амбициозных людей становится меньше, - объяснила возможные причины четвертого места Петербурга социолог Ольга Безрукова.

Конечно, это не истина в последней инстанции, но активные и действенные горожане, часть из которых ранее приехала на берега Невы в поисках лучшей жизни, меняют Северную столицу на другие регионы и страны. А у коренных есть некая инерционность в мышлении.

- Я с удивлением замечала, что петербуржцы по рождению, имея достаточно неплохие условия для «старта», оказываются не такими активными, как приезжие и добиваются меньших результатов, - отмечает эксперт.