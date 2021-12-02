Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-7°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 декабря 2021 13:24

Петербург становится провинцией на фоне развития Москвы и других регионов

Город не может тягаться со столицей по деньгам
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Петербург теряет столичный статус.

Петербург теряет столичный статус.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Увы, но Петербург теряет свой столичный статус. Второй в стране город становится все более провинциальным. По крайней мере, так можно оценить результаты опроса по зарплатным ожиданиям, в котором петербуржцев опередили не только москвичи, но также жители Владивостока и Ростова-на-Дону. Вроде мелочь, но звоночек неприятный.

- Из Петербурга уехало очень много активных людей. Они переместились в Москву например, где уровень оплаты труда значительно выше. К сожалению, мы становимся в достаточной степени провинциальным городом, когда амбициозных людей становится меньше, - объяснила возможные причины четвертого места Петербурга социолог Ольга Безрукова.

Конечно, это не истина в последней инстанции, но активные и действенные горожане, часть из которых ранее приехала на берега Невы в поисках лучшей жизни, меняют Северную столицу на другие регионы и страны. А у коренных есть некая инерционность в мышлении.

- Я с удивлением замечала, что петербуржцы по рождению, имея достаточно неплохие условия для «старта», оказываются не такими активными, как приезжие и добиваются меньших результатов, - отмечает эксперт.