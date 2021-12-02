«Невский экологический оператор» готовит почву для пяти перерабатывающих заводов в Петербурге и области

Изыскательные работы пройдут на пяти участках в Петербурге и Ленинградской области. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В 2022 году специалисты проведут геодезические работы на Волховском шоссе, в поселке Левашово, Дубровке, в районе Брандовка и Островском. В случае положительного заключения там могут появиться перерабатывающие предприятия, которые будет обслуживать «Невский экологический оператор». Эта компания получила право на утилизацию коммунальных отходов после мусорной реформы.

- Изыскательные работы пройдут на пяти участках в Петербурге и Ленинградской области. Специалисты проведут геодезические и геологические исследования. После них можно будет начать к общественные слушания и приступить непосредственно к созданию самих предприятий, - отметили в пресс-службе компании.

Ранее в беседе с «Комсомольской правдой» представители «Невского экологического оператора» рассказали, что первым запустят предприятие на Волховском шоссе.